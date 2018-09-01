Организация погасила долг в 9 миллионов после угрозы ареста 52 машин

В службу судебных приставов Курской области поступило исполнительное производство о взыскании 8,9 миллионов рублей в пользу ООО «Фолиант». Организация-должник оказалась небедной: приставы наложили запрет на регистрационные действия на 52 транспортных средства. Это автомобили BMW 5, «Лексус LX», «Мерседес Бенц», «Ниссан Альмера», «Ниссан Патрол», несколько машин марок ЗИЛ и КАМАЗ, автобусы и грузовые прицепы. Такая мера оказалась эффективной. Долг был полностью погашен. Запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта, принадлежащего организации, сняли.