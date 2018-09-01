поиск по сайту
 

    Организация погасила долг в 9 миллионов после угрозы ареста 52 машин

    Сегодня, 12:11
    Организация погасила долг в 9 миллионов после угрозы ареста 52 машин
    В службу судебных приставов Курской области поступило исполнительное производство о взыскании 8,9 миллионов рублей в пользу ООО «Фолиант». Организация-должник оказалась небедной: приставы наложили запрет на регистрационные действия на 52 транспортных средства. Это автомобили BMW 5, «Лексус LX», «Мерседес Бенц», «Ниссан Альмера», «Ниссан Патрол», несколько машин марок ЗИЛ и КАМАЗ, автобусы и грузовые прицепы. Такая мера оказалась эффективной. Долг был полностью погашен. Запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта, принадлежащего организации, сняли.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама