Народное караоке вместе с «Хором Турецкого»!

В этом году День города воронежцы отметили 15 сентября. Общегородской праздник совпал с торжествами по случаю столетия Воронежского государственного университета. Хедлайнером на празднике выступил легендарный коллектив - «Хор Турецкого». Первое выступление артистов состоялось в Воронежском концертном зале, где коллектив ВГУ отмечал свой славный юбилей. Именно там состоялась торжественная часть по случаю столетия вуза.

Второй концерт «Хор Турецкого» дал вечером на площади Ленина в Воронеже. Исполнители подготовили для горожан и гостей города особую программу «Народное караоке», в которую вошли всем известные советские песни. Проект состоялся при поддержке Правительства Воронежской области и Администрации городского округа г. Воронеж. А генеральным партнёром по традиции выступил Сбербанк.

Вместе с «Хором Турецкого» любимые песни нескольких поколений поёт вся страна. Воронежцы и гости столицы Черноземья стали участниками уникального музыкального формата, получив драйв и бесконечный заряд позитива. Артисты постоянно выходили к публике и пели вмести со зрителями хиты, прошедшие испытание временем.

Перед концертом на площади Ленина состоялся пресс-подход для журналистов региональных СМИ. Основатель и художественный руководитель коллектива Михаил Турецкий напомнил, что этот визит Хора в Воронеж при поддержке Сбербанка – не первый. Дружба с банком началась еще в 2005 году, когда коллектив в год своего 15-летия совершил при его поддержке турне по 100 городам России.

Теперь - новый масштабный проект «Праздник Песни». Он появился в рамках празднования 25-летия «Хора Турецкого». Его идея возникла во время творческой встречи коллектива с Владимиром Путиным. Президент РФ поддержал проведение «Праздников Песни» во всех регионах России. За 2015-2018 годы было реализовано более 45-ти «Праздников Песни» по всей стране и 17-ти в Казахстане. Суммарно в них приняло участие более 4,5 млн человек.

- Главное для нас, чтобы вы пели вместе с нами, - сказал Михаил Турецкий. – Сегодня ваш праздник, порадуйте себя и отдохните!

- Сбербанк традиционно поддерживает социально значимые проекты. «Хор Турецкого» - популярный коллектив, который поет любимые многими поколениями песни, - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Поэтому нам было вдвойне приятно преподнести подарок на 432-летие Воронежу и на 100-летие Воронежскому государственному университету.