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    Проспект Победы перекроют на время фестиваля «Служу России»

    Сегодня, 14:46
    Проспект Победы перекроют на время фестиваля «Служу России»
    Завтра, 18 сентября, в Курске откроется 10-й межрегиональный фестиваль молодых сотрудников органов внутренних дел «Служу России». Торжества проведут на мемориальном комплексе «Курская дуга». Они внесут изменения в схему движения. 18 сентября с 9 до 15 часов будет закрыт проспект Победы от Шпайерской до Тропинки в сторону центра города. Будет организовано двустороннее движение автотранспорта по улице Карла Маркса на участке от Рябиновой до поворота на «Метро», имеющей 4 полосы движения, по 2-м полосам в каждом направлении. Во время закрытия движения троллейбусы и автобусы будут следовать до улицы Тропинка.

     

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