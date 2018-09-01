Проспект Победы перекроют на время фестиваля «Служу России»

Завтра, 18 сентября, в Курске откроется 10-й межрегиональный фестиваль молодых сотрудников органов внутренних дел «Служу России». Торжества проведут на мемориальном комплексе «Курская дуга». Они внесут изменения в схему движения. 18 сентября с 9 до 15 часов будет закрыт проспект Победы от Шпайерской до Тропинки в сторону центра города. Будет организовано двустороннее движение автотранспорта по улице Карла Маркса на участке от Рябиновой до поворота на «Метро», имеющей 4 полосы движения, по 2-м полосам в каждом направлении. Во время закрытия движения троллейбусы и автобусы будут следовать до улицы Тропинка.



