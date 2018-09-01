Под Курском под колёса иномарки попала женщина с коляской

Под Курском «Фольксваген» сбил женщину с двухлетней девочкой. ДТП произошло вечером 14 сентября на 11 километре автодороги «Курск - Поныри». 44-летний мужчина двигался за рулем «Фольксвагена» и в пути сбил 59-летнюю женщину с двухлетней девочкой в коляске. Они пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода. После ДТП автомобиль опрокинулся в кювет - сообщили в ГИБДД. Пешеходы получили ранения, их доставили в лечебные учреждения. Подчеркивается, что водитель был трезв.