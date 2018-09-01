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    Сотрудники Курскэнерго знакомят школьников с основами энергосбережения

    Сегодня, 18:40
    Сотрудники Курскэнерго знакомят школьников с основами энергосбережения
    Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведут системную работу по обучению школьников Курской области основам рационального и безопасного использования энергоресурсов. Одним из ее ключевых направлений являются уроки по энергосбережению. Очередное тематическое  занятие прошло в формате классного часа в Чермошнянской общеобразовательной школе Медвенского района Курской области. В нем приняли участие 20 учащихся в возрасте 13-14 лет.
    В ходе занятий сотрудники филиала затронули вопросы бережливого отношения к энергии, рассказали о современных энергосберегающих технологиях и простых правилах поведения, способствующих экономии энергоресурсов. В завершении занятий энергетики провели для школьников викторину по энергосбережению. На интерактивной панели дети проверили свои знания, выбирая вариант ответа на вопросы, связанные с энергосбережением. 
    Педагогической коллектив школы поблагодарил энергетиков за интересное занятие и  выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Курскэнерго.
    В общей сложности с начала 2018 года специалисты Курскэнерго провели в учебных заведениях региона 57 занятий по энергосбережению. Еще 15 уроков планируется провести до конца текущего года.
    Стоит отметить, что актуальные на сегодняшний день вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности будут обсуждаться в рамках форума «Российская энергетическая неделя», который состоится при поддержке Минэнерго России 3–6 октября в Москве, где в составе делегации МРСК Центра будут специалисты управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Курскэнерго. 

     

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