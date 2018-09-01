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    Московский кредитный банк запустил вместе с Visa новую акцию для клиентов

    Вчера, 19:04
    Московский кредитный банк запустил вместе с Visa новую акцию для клиентов

    Московский кредитный банк вместе с Visa запустил для своих клиентов новую акцию под названием «Баллы одним движением руки». В рамках предложения пользователям карт вернут до 5% потраченных средств при покупках, пишет «Соловей.Инфо».

    Акция от Московского кредитного банка будет действовать с 15 сентября до 16 ноября. За это время клиентам, использующим карты Visa, на бонусный счет зачислят баллы за потраченные деньги на покупки. Сама процедура пройдет в 2 этапа, где сначала поступит кэшбэк за оплаченные товары, приобретенные с 15 сентября по 15 октября. До 1 декабря участникам возместят до 5% за оплату продукции в оставшийся период.

    Максимальная сумма вознаграждения в рамках акции от Московского кредитного банка составляет 1 тысячу баллов. Призовые бонусы будут зачисляться дополнительно при подключении годового Пакета услуг. За календарный месяц клиенты могут получить до 3 тысяч баллов, а использование их осуществляется в рамках проекта «МКБ Бонус».

     

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