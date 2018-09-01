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    На территории пожарной части в Курске возведут часовню

    Вчера, 18:30
    На территории пожарной части в Курске возведут часовню
    В Курске на территории специализированной пожарно-спасательной части №1 состоялся молебен перед началом строительства часовни. Как рассказал начальник регионального МЧС Иван Лунёв, идея построить часовню родилась еще в 2015 году. Уже разработана проектно-сметная документация, выбрано место. Спасатели заручились поддержкой митрополита Курского и Рыльского Германа. Открыть часовню во имя преподобного Серафима Саровского курские огнеборцы планируют уже в следующем году. Это событие они хотят приурочить к 370-летию пожарной охраны России, которое будут отмечать в 2019 году.

     

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