В Курской области зафиксировали 93 случая лесной амнистии

В Курской области зафиксировано 93 случая применения закона о «лесной амнистии». Из них восемь, когда инициаторами выступили сами правообладатели. Большинство - 85 случаев - инициировал орган регистрации прав. Лесной реестр приводится в соответствие со сведениями реестра недвижимости до 1 января 2023 года. Напомним, федеральный закон вступил в силу в августе 2017 года. Он должен защитить права добросовестных собственников, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда.



