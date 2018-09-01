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    В Курской области зафиксировали 93 случая лесной амнистии

    Сегодня, 08:02
    В Курской области зафиксировали 93 случая лесной амнистии
    В Курской области зафиксировано 93 случая применения закона о «лесной амнистии». Из них восемь, когда инициаторами выступили сами правообладатели. Большинство - 85 случаев - инициировал орган регистрации прав. Лесной реестр приводится в соответствие со сведениями реестра недвижимости до 1 января 2023 года. Напомним, федеральный закон вступил в силу в августе 2017 года. Он должен защитить права добросовестных собственников, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда. 

     

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