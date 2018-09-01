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    Более 14 тысяч инвалидов трудоустроено в Курской области

    Сегодня, 08:03
    Более 14 тысяч инвалидов трудоустроено в Курской области
    В Курской области трудоустроено более 14 тысяч человек с инвалидностью – это более 33%. По этому показателю область находится на втором месте в ЦФО. Как подчеркнул заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Сергей Мишустин, инвалиды могут пройти профессиональное обучение в различных отраслях, обрести дополнительное образование по некоторым востребованным специальностям. С начала года при содействии регионального комитета по труду и занятости населения  работу нашли 142 человека. Более 1100 курских предприятий заквотировали рабочие места для инвалидов.

     

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