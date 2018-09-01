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    Курское предприятие может стать основным производителем препаратов от бронхиальной астмы

    Сегодня, 08:08
    Курское предприятие может стать основным производителем препаратов от бронхиальной астмы
    На курском предприятии «Фармстандарт» открылся новый участок по производству пульмопорошков. После выхода на полную мощность компания станет главным в стране производителем препаратов для лечения бронхиальной астмы. Этот проект, стоимостью почти 2 миллиарда рублей, позволит увеличить объем производства лекарственных средств почти на 5,5 миллионов упаковок в год. Также благодаря запуску нового участка предприятие продолжит реализацию программы импортозамещения. 

     

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