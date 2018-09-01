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    На баскетбольный Кубок губернатора Курской области претендует клуб из Хорватии

    Сегодня, 08:57
    На баскетбольный Кубок губернатора Курской области претендует клуб из Хорватии
    21 сентября в курском СКК состоится традиционный баскетбольный турнир - Кубок губернатора Курской области. За трофей поборются четыре коллектива: курские "Динамо" и "Инвента", столичная МБА и хорватский клуб «Трешневка», который заменил новосибирское «Динамо». Российский клуб в последний момент отказался от участия, сославшись на обилие травм у игроков. Турнир будет проходить с 21 по 23 сентября в Спортивно-концертном комплексе. Вход на все матчи – свободный.
    Расписание турнира:
    21 сентября, пятница
    15:30 Инвента (Курск) – МБА (Москва)
    17:10 Парад Открытия
    18:00 Динамо (Курск) – Трешневка (Загреб)
    22 сентября, суббота
    14:00 Трешневка (Загреб) – Инвента (Курск)
    16:30 МБА (Москва) – Динамо (Курск)
    23 сентября, воскресенье
    14:00 Трешневка (Загреб)– МБА (Москва)
    16:30 Динамо (Курск) – Инвента (Курск)
    18:00 Парад закрытия

     

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