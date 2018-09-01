На баскетбольный Кубок губернатора Курской области претендует клуб из Хорватии
Сегодня, 08:57
21 сентября в курском СКК состоится традиционный баскетбольный турнир - Кубок губернатора Курской области. За трофей поборются четыре коллектива: курские "Динамо" и "Инвента", столичная МБА и хорватский клуб «Трешневка», который заменил новосибирское «Динамо». Российский клуб в последний момент отказался от участия, сославшись на обилие травм у игроков. Турнир будет проходить с 21 по 23 сентября в Спортивно-концертном комплексе. Вход на все матчи – свободный.