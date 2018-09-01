В центре Курска 18-летний пешеход сломал ногу, попав под машину. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, ДТП произошло около 17 часов напротив дома №13 на улице Садовая. 35-летний водитель «Лады Х-RAY» двигался по Садовой от улицы Ленина в сторону улицы Радищева. В пути следования он совершил наезд на 18-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшего с перелом левой ноги доставили в больницу. Представители Госавтоинспекции уточнил, что водитель был трезв.