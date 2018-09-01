Курянин оставил многоквартирный дом без интернета

Полиция установила причастного к краже из дома по улице Бойцов 9-й дивизии коммутатора, принадлежащего интернет –провайдеру. На несколько часов у пользователей возникли сбои в доступе ко Всемирной сети. Неполадки устранили в кротчайшие сроки, а полицейские начали розыск злоумышленника. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения с нескольких объектов. Подозреваемым оказался 29-летний курянин. Вечером он заходил в гости к знакомым, тогда у него и возник преступный умысел. Взломав дверь в подвал, мужчина украл прибор, который сдал на следующий день случайным знакомым. Теперь ему предстоит возместить ущерб, нанесенный интернет-провайдеру. Заведено уголовное дело.



