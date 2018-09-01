поиск по сайту
 

    В Курской области растет заболеваемость ОРВИ

    Вчера, 14:38
    В Курской области растет заболеваемость ОРВИ
    В Курской области растет заболеваемость ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация характерна для этого периода. Рост заболеваемости связан с началом учебного года, когда формируются коллективы детей. Так, на прошлой неделе зарегистрировали более 4700 случаев ОРЗ. Прививочная кампания продолжается. Вакцину от гриппа уже получили более 170 тысяч человек, из них 27 тысяч детей.
    По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Курской области (4712) 58-71-86.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама