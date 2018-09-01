В Курской области растет заболеваемость ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация характерна для этого периода. Рост заболеваемости связан с началом учебного года, когда формируются коллективы детей. Так, на прошлой неделе зарегистрировали более 4700 случаев ОРЗ. Прививочная кампания продолжается. Вакцину от гриппа уже получили более 170 тысяч человек, из них 27 тысяч детей.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Курской области (4712) 58-71-86.