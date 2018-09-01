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    По вине пьяных водителей погибли 22 человека

    Вчера, 14:58
    По вине пьяных водителей погибли 22 человека
    В Курской области за 8 месяцев зафиксировано 86 ДТП по вине нетрезвых водителей, в них погибли 22 человека, 106 получили ранения.
    В Госавтоинспекции добавили: по вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования, произошло 20 аварий, они унесли жизни двух человек. Еще 28 покалечились. 
    Добавим, в Курске 17 сентября около 2 часов ночи в одной подобной аварии пострадали три человека.
    30-летний водитель автомобиля «СААБ» без прав двигался по переулку Раздельный с левым поворотом в сторону улицы Малых. Он не предоставил преимущество в движении ВАЗовской "шестёрке". В столкновении машин ранения получили оба водителя, а также 20-летняя пассажирка отечественной легковушки. Водитель автомобиля «СААБ» отказался от медосвидетельствования.
    Повторная поездка за рулем в состоянии опьянения грозит уголовным преследованием. Уже возбуждено 523 дела. 

     

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