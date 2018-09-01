Две тысячи болельщиков забронировали билеты на встречу "Авангарда" и "Краснодара"

Две тысячи болельщиков забронировали билеты на встречу 1/16 Кубка России "Авангарда" с "Краснодаром". Она состоится 27 сентября в Курске на стадионе "Трудовые резервы". Как рассказали в курском клубе, более 750 билетов уже выкупили владельцы абонементов, почти 50 человек стали обладателями пакетов "1+7", по коллективным заявкам забронировано более тысячи билетов. В пресс-службе "Авангарда" уточнили, что на матче с "Краснодаром" в связи с реконструкцией Южной трибуны стадиона смогут присутствовать не более 8 тысяч зрителей. Курская команда до 20 сентября принимает коллективные заявки от предприятий и организаций на электронную почту amloboda@mail.ru. Оставшиеся билеты поступят в продажу в кассы стадиона за день до матча.