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    В Курске открылся фестиваль «Служу России!»

    Вчера, 15:50
    В Курске открылся фестиваль «Служу России!»
    На Триумфальной арке Курска торжественно дан старт 10-му Межрегиональному фестивалю молодых сотрудников органов внутренних дел «Служу России!».
    Участниками масштабного мероприятия стали молодые сотрудники органов внутренних дел различных подразделений, чей стаж службы не превышает 3 лет. Команды представят Курскую, Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую области, Росгвардию по Курской области. Впервые в этом году на соревнования прибыли полицейские из Нижнего Новгорода, а также за победу поборется юридический ВУЗ – Белгородский институт МВД России.
    Впервые в истории приветствие и пожелание удачи участникам фестиваля передали Герой России, почетный профессор ЮЗГУ, космонавты Олег Артемьев и космонавт Сергей Прокопьев. Они пожелали молодым сотрудникам творческих успехов и космических результатов.
    Чтобы достойно представить свой регион, каждая команда выдвинула наиболее подготовленных молодых сотрудников.
    Как рассказали в УМВД: участникам предстоит пройти 12 командных видов состязаний - интеллектуальные и спортивные, в числе которых турниры по мини-футболу, волейболу, пейнтболу, легкой атлетике, дартсу, перетягиванию каната, стрельбе из табельного оружия, полосе препятствий, плаванию. Также будет определен абсолютный победитель, который станет лучшим в девяти личных состязаниях.
    Каждая команда подготовила свои презентации «Мы славным традициям верны». Регионы расскажут, как они отметили 300-лети российской полиции.
    Зрителям вместе с торжественным концертом были представлены выступление спецподразделения полиции «Гром», выставка полицейской техники, ретро-автомобилей милиции. После обширной экскурсии гостей ждала полевая каша.

     

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