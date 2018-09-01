В Курске молодежь встретится с фронтовиками
Сегодня, 08:08
Сегодня в Курске состоится встреча молодежи с членами городского совета ветеранов войны и труда. Как сообщают организаторы, планируется выступление фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны.
С молодыми курянами пообщаются:
полковник в отставке Михаил Алексеевич Булатов — Герой Советского Союза, участник Курской битвы, почетный гражданин Калининграда, Курска и Курской области,
подполковник в отставке Петр Алексеевич Михин — участник Курской битвы, военный писатель, почетный гражданин Ржевского района Тверской области и города Соледар Донецкой области Украины,
Александр Никанорович Коршин — участник штурма Берлина,
Дмитрий Федорович Гридасов — участник разминирования освобожденных территорий в ходе Курской битвы,
а также полковник в отставке Иван Васильевич Малков – председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; член общественной палаты Курской области.
Встреча с ветеранами начнется в 16 часов в областном Дворце молодежи. Тема общения «Я патриот своей страны» в рамках проекта «Эстафета поколений».
В конце встречи состоится награждение волонтеров, участвующих в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Курской битве.
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