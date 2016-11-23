В Курске пристава за присвоение отправили на два года в колонию

В Курске суд вынес приговор по делу 38-летней судебного пристава. Женщину признали виновной в присвоении. По данным прокуратуры, в 2014 году у сотрудницы службы судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении предпринимателя - у него была задолженность по налогам на 44 тысячи рублей. Представитель ведомства наложила арест на имущество должника – кожгалантерейную продукцию стоимостью 66 тысяч. При этом постановление о передаче имущества на реализацию курянка не вынесла, а товар присвоила. Задолженность перед налоговым органом не погашена не была. Суд приговорил женщину к 2 годам колонии общего режима.