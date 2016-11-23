поиск по сайту
 

    В Курске пристава за присвоение отправили на два года в колонию

    Сегодня, 08:09
    В Курске пристава за присвоение отправили на два года в колонию
    В Курске суд вынес приговор по делу 38-летней судебного пристава. Женщину признали виновной в присвоении. По данным прокуратуры, в 2014 году у сотрудницы службы судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении предпринимателя - у него была задолженность по налогам на 44 тысячи рублей. Представитель ведомства наложила  арест на имущество должника – кожгалантерейную продукцию стоимостью 66 тысяч. При этом постановление о передаче имущества на реализацию курянка не вынесла, а товар присвоила. Задолженность перед налоговым органом не погашена не была. Суд приговорил женщину к 2 годам колонии общего режима.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама