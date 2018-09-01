На курских улицах появятся собаки с жёлтыми бирками. Сейчас в пункте передержки в деревне Чаплыгино находятся 17 животных. Что с ними делать, депутаты горсобрания и зоозащитники обсудили на заседании городского комитета ЖКХ. В итоге решили животных стерилизовать, сделать прививки, а затем отпустить на волю. Оплатить процедуры вызвались сами депутаты, так как в бюджете денег на это нет. После проведения необходимых процедур собакам прикрепят на уши желтые бирки. Курян предупреждают: эти животные не опасны. Собаки с желтыми метками могут появиться на улицах уже в октябре. Председатель городского комитета ЖКХ Сергей Цуканов отметил: если опыт окажется успешным, при составлении следующего муниципального контракта постараются учесть расходы на стерилизацию отловленных животных.