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    Программа пребывания иконы «Знамение» в Курской области

    Сегодня, 12:00
    Программа пребывания иконы «Знамение» в Курской области
    Чудотворная икона «Знамение» Курская Коренная вновь прибудет на свою историческую родину. 
    По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и договоренности с зарубежной Русской Православной Церковью 22 сентября в Курскую область прибывает чудотворная икона Божией Матери «Знамение». Святой образ будет находиться на исторической родине с 22 сентября по 3 октября. 
    22 сентября святыню доставят в м.Свобода из Москвы в сопровождении делегации, возглавляемой  епископом Манхэттенским Николаем. 
    С 22 по 25 сентября икона Божией Матери «Знамение» будет  в монастыре «Коренная пустынь». Подход паломников организуют круглосуточно. 
    25 сентября согласно древней традиции будет совершен крестный ход из Коренной пустыни в Знаменский собор Курска.
    С 7.00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря состоится Божественная литургия. После ее окончания, в 10.00, начнётся крестный ход с перенесением чудотворной иконы до железнодорожного переезда около села Жерновец. Затем паломники на автотранспорте направятся в Курск к Введенскому храму. 
    В 15.00 крестный пеший ход возобновляется к центру города по улице Дубровинского. В 15.50 на пл. Перекальского  чудотворный образ встретят руководители области и города.  Крестный ход продолжится по улице  Ленина до Знаменского собора, на площади перед которым будет совершен молебен. 
    В Знаменском соборе подход паломников к древнему образу будет организован круглосуточно. 
    26 сентября с 09.00 до 17.00  икона «Знамение» посетит лечебные заведения Курска.
    1 октября  с 06.00 до 19.00 чудотворный образ будет находиться в  Успенском соборе Рыльска. 
    3 октября чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная покинет свою историческую родину.  С 5.00 часов утра  митрополитом Курским и Рыльским Германом будет отслужена Литургия в Знаменском соборе, в 6.00 - выезд в аэропорт Курска. 

     

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