Программа пребывания иконы «Знамение» в Курской области

Чудотворная икона «Знамение» Курская Коренная вновь прибудет на свою историческую родину.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и договоренности с зарубежной Русской Православной Церковью 22 сентября в Курскую область прибывает чудотворная икона Божией Матери «Знамение». Святой образ будет находиться на исторической родине с 22 сентября по 3 октября.

22 сентября святыню доставят в м.Свобода из Москвы в сопровождении делегации, возглавляемой епископом Манхэттенским Николаем.

С 22 по 25 сентября икона Божией Матери «Знамение» будет в монастыре «Коренная пустынь». Подход паломников организуют круглосуточно.

25 сентября согласно древней традиции будет совершен крестный ход из Коренной пустыни в Знаменский собор Курска.

С 7.00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря состоится Божественная литургия. После ее окончания, в 10.00, начнётся крестный ход с перенесением чудотворной иконы до железнодорожного переезда около села Жерновец. Затем паломники на автотранспорте направятся в Курск к Введенскому храму.

В 15.00 крестный пеший ход возобновляется к центру города по улице Дубровинского. В 15.50 на пл. Перекальского чудотворный образ встретят руководители области и города. Крестный ход продолжится по улице Ленина до Знаменского собора, на площади перед которым будет совершен молебен.

В Знаменском соборе подход паломников к древнему образу будет организован круглосуточно.

26 сентября с 09.00 до 17.00 икона «Знамение» посетит лечебные заведения Курска.

1 октября с 06.00 до 19.00 чудотворный образ будет находиться в Успенском соборе Рыльска.

3 октября чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная покинет свою историческую родину. С 5.00 часов утра митрополитом Курским и Рыльским Германом будет отслужена Литургия в Знаменском соборе, в 6.00 - выезд в аэропорт Курска.



