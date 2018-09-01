Студента курского ВУЗа за взятку приговорили к крупному штрафу

Суд вынес приговор по уголовному делу 21-летнего студента курского ВУЗа. Его признали виновным в покушении на дачу взятки. В прокуратуре рассказали подробности. В производстве следственного органа находилось уголовное дело в отношении жителя Курска, его обвиняли в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Узнав об этом, сын обвиняемого решил помочь отцу. Он пришел в кабинет к следователю и предложил взятку в 15 тысяч рублей якобы за объективное расследование уголовного дела. Следователь отказался от предложенных денег, молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей. Уточняется, что сама взятка – 15 тысяч рублей - конфискована в доход государства.