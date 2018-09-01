На международной конференции раскритиковали генплан застройки Курска

В Московском государственном строительном университете проанализировали генпланы некоторых российских городов с позиций биосферной совместимости. В качестве основного примера выбрали Курск - сообщает паблик ВК NoComment Курск. Впервые научный доклад озвучили на международной конференции в Мюнхене. Автор – доцент кафедры информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве МГСУ Сергей Сергеевич Фёдоров.

В докладе, в частности, говорится: "Если сопоставить проекты генерального плана Курска, действовавшего в течение последних 30 лет, и проект генплана, принятого в 2016 году на ближайшие 20 лет, то можно видеть, что за последние десятилетия существенно сократились зоны рекреационного назначения. ...Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования (парки, скверы, бульвары) составляет 5,8 кв. метра на человека и не достигает даже весьма скромного нормативного показателя в 6 кв. метров на человека. ... Функция «связь с природой» не выполнена, а существовавшие показатели зеленых насаждений даже сокращены".



