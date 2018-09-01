В Курске «Рено Дастер» сбил на тротуаре пешехода и врезался в дерево

Накануне вечером в Курске автомобиль на тротуаре сбил пешехода. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 20:40 в Железнодорожном округе. Водитель «Рено Дастер», двигаясь по Союзной от 2-й Рабочей в направлении улицы Станционная, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 60-летнего пешехода. Затем иномарка врезалась в дерево. В ДТП пострадал только пешеход, его доставили в 4-ю городскую больницу.

Добавим, 18 сентября в Курске произошло еще одно ДТП с участием пешехода. В девятом часу утра напротив дома №30 по улице Ленина водитель автомобиля «Опель Астра» допустил наезд на 18-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть. Девушка получила травмы. Отмечается, что водитель был трезв.

фото АВТОКАДР_46 ДТП





