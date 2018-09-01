На улице Володарского теплоэнергетики завершили демонтаж старых труб

Ремонтные бригады практически завершили демонтаж ветхой тепломагистрали на улице Володарского и уложили большую часть нового трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба курского филиала «Квадры». Напомним, работы ведутся с 5 сентября. Завершить их планируют 30 сентября. Переложить должны 624 метра трубопровода. На время работ закрыт проезд транспорта на участке улицы Володарского от Можаевской до улицы Кати Зеленко. По ряду адресов приостановлена подача горячей воды.



