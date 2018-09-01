поиск по сайту
 

    На улице Володарского теплоэнергетики завершили демонтаж старых труб

    Сегодня, 14:15
    На улице Володарского теплоэнергетики завершили демонтаж старых труб
    Ремонтные бригады практически завершили демонтаж ветхой тепломагистрали на улице Володарского и уложили большую часть нового трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба курского филиала «Квадры». Напомним, работы ведутся с 5 сентября. Завершить их планируют 30 сентября. Переложить должны 624 метра трубопровода. На время работ закрыт проезд транспорта на участке улицы Володарского от Можаевской до улицы Кати Зеленко. По ряду адресов приостановлена подача горячей воды.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама