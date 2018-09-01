В Курской области грибами отравились 19 человек

В Курской области зарегистрировано 12 случаев отравления грибами. Пострадали 19 человек - сообщили в Роспотребнадзоре. Уточняется, что за тот же период 2017-го было 13 случаев отравлений грибами с 13 пострадавшими. По мнению специалистов, основная причина отравления - недостаточное знание грибов. В лесу в корзину попадает ядовитый гриб, его готовят вместе с остальными, тогда всё блюдо представляет серьезную опасность. Также медики призывают не употреблять в пищу условно съедобные грибы, а также грибы, собранные вблизи вредных производств, шоссе, аэродромов. В санитарном ведомстве также напомнили, что торговля дикорастущими грибами собственного сбора запрещена.