поиск по сайту
 

    В Железногорске бывший сотрудник обворовал организацию на 300 тысяч

    Вчера, 14:45
    В Железногорске бывший сотрудник обворовал организацию на 300 тысяч
    В Железногорске раскрыли кражу на 300 тысяч рублей. В полицию обратились представители местной организации и сообщили, что на записи с камер видеонаблюдения заметили, как человек в маске похитил из складского помещения электрооборудование. На территорию он проник, отогнув в нужном месте металлический забор. Полицейские установили причастного к краже в течение нескольких дней. Им оказался 42-летний бывший сотрудник организации, который знал расположение объектов на предприятии. Кражи совершал ночью. После первого удачного похищения он решился еще на одно. Возбуждено уголовное дело. Оперативники выясняют, был ли у подозреваемого подельник. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама