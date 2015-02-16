В Железногорске бывший сотрудник обворовал организацию на 300 тысяч

В Железногорске раскрыли кражу на 300 тысяч рублей. В полицию обратились представители местной организации и сообщили, что на записи с камер видеонаблюдения заметили, как человек в маске похитил из складского помещения электрооборудование. На территорию он проник, отогнув в нужном месте металлический забор. Полицейские установили причастного к краже в течение нескольких дней. Им оказался 42-летний бывший сотрудник организации, который знал расположение объектов на предприятии. Кражи совершал ночью. После первого удачного похищения он решился еще на одно. Возбуждено уголовное дело. Оперативники выясняют, был ли у подозреваемого подельник.



