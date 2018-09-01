За сутки сотрудники ППС задержали двух курян с марихуаной

Сотрудники патрульно-постовой службы за сутки задержали двух курян, у которых при себе были наркотики. Один из них – 17-летний студент техникума. Молодой человек привлек внимание полицейских странным поведением. Уже в отделе он выдал хранящиеся у него растительные наркотики. По данному факту проводится проверка. Еще одного человека патрульные задержали в Северо-западном микрорайоне Курска. Мужчина вел себя агрессивно. По внешним признакам он находился в состоянии наркотического опьянения, это подтвердило дальнейшее медицинское исследование. При себе у него имелась порция марихуаны. Курянин сообщил, что нашел ее в лесополосе и изготовил для дальнейшего употребления. Мужчина подвергнут административному наказанию. За хранение и изготовление наркотиков решается вопрос о возбуждении уголовного дела - уточнили в УМВД.