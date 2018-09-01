Лагерь «Олимпиец» не пускает курян отдыхать на реке Сейм

Лагерь «Олимпиец» не пускает курян к Сейму. С жалобой к активистам ОНФ обратились горожане: они лишились возможности отдыхать на берегу реки рядом с базой отдыха. Арендатор муниципальной земли перекрыл побережье на прибрежном участке. Росприроднадзор предписал освободить незаконно ограниченную территорию. Как сообщили активисты, в ближайшее время контролирующее ведомство получит ответ от арендатора и организует выездную проверку. Если замечания не устранят, Росприроднадзор имеет право направить материалы дела в суд. За невыполнение законного предписания в срок предусмотрен административный штраф, для юридических лиц он составляет от 10 до 20 тысяч рублей. В ОНФ пообещали добиться открытия доступа к реке Сейм.