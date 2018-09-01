поиск по сайту
 

    Сегодня в Курске откроется выставка картин из собрания Эрмитажа

    Сегодня, 08:04
    Сегодня в Курске откроется выставка картин из собрания Эрмитажа
    Сегодня в курской картинной галерее имени Дейнеки откроется выставка живописи из собрания Государственного Эрмитажа «Радость для всех чувств». Она посвящена натюрморту. В экспозиции - 41 картина работы мастеров Западной Европы XVI–XIX веков. Выставка позволит зрителю получить полное представление об историческом развитии жанра и его особенностях в разных странах: Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции. В экспозицию также войдут работы старых мастеров из собрания Курской картинной галереи имени Дейнеки. Выставка продлится до 11 ноября.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама