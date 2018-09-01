Сегодня в Курске откроется выставка картин из собрания Эрмитажа

Сегодня в курской картинной галерее имени Дейнеки откроется выставка живописи из собрания Государственного Эрмитажа «Радость для всех чувств». Она посвящена натюрморту. В экспозиции - 41 картина работы мастеров Западной Европы XVI–XIX веков. Выставка позволит зрителю получить полное представление об историческом развитии жанра и его особенностях в разных странах: Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции. В экспозицию также войдут работы старых мастеров из собрания Курской картинной галереи имени Дейнеки. Выставка продлится до 11 ноября.