Десятки домов в центре города провели 6 дней без горячей воды

Пресс-служба курского филиала «Квадры» сообщила о возобновлении подачи горячей воды потребителям Центрального округа. Теплоэнергетики завершили ремонт тепломагистрали на улице Димитрова. В компании уточнили, что к системе горячего водоснабжения подключены 29 жилых домов, два детских сада и школа. Теплоэнергетики заменили 20 метров трубопровода и запорную арматуру. Движение трамваев во время ремонта не приостанавливали. Напомним, коммунальная авария на улице Димитрова произошла в пятницу, 14 сентября. Завершить работы планировалось во второй половине дня 18 сентября. Однако объем оказался большим, поэтом потребовались еще сутки. Сначала горячую воду отключили в 36 домах, двух детских садах и школе. Но к вечеру 14 сентября в нескольких жилых домах водоснабжение восстановили по резервной линии. Остальные провели без горячей воды почти шесть дней.



