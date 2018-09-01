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    Десятки домов в центре города провели 6 дней без горячей воды

    Вчера, 17:23
    Десятки домов в центре города провели 6 дней без горячей воды
    Пресс-служба курского филиала «Квадры» сообщила о возобновлении подачи горячей воды потребителям Центрального округа. Теплоэнергетики завершили ремонт тепломагистрали на улице Димитрова. В компании уточнили, что к системе горячего водоснабжения подключены 29 жилых домов, два детских сада и школа. Теплоэнергетики заменили 20 метров трубопровода и запорную арматуру. Движение трамваев во время ремонта не приостанавливали. Напомним, коммунальная авария на улице Димитрова произошла в пятницу, 14 сентября. Завершить работы планировалось во второй половине дня 18 сентября. Однако объем оказался большим, поэтом потребовались еще сутки. Сначала горячую воду отключили в 36 домах, двух детских садах и школе. Но к вечеру 14 сентября в нескольких жилых домах водоснабжение восстановили по резервной линии. Остальные провели без горячей воды почти шесть дней.

     

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