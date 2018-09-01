Бизнесмен Сергей Вялков пал жертвой беспредела со стороны силовиков

По подозрению в организации покушения на убийство милиционера Николая Петрова в 1998 году в начале этого года был задержан полицией одинцовский предприниматель Сергей Вялков. Вялков и Петров – бывшие армейские сослуживцы, связь между которыми, по информации «Независимой газеты», прервалась еще в 1992 году. Тогда Вялков ушел в бизнес, а его товарищ подался на службу в правоохранительные органы, так что их пути более не пересекались, пишет «НГ».

Сразу после задержания у Вялкова были проведены обыски. Правда эти обыски ничего относящегося к делу о покушении на Николая Петрова не выявили. Несмотря на это суд, не имея прямых доказательств причастности Вялкова к преступлению, оставил его под стражей. И это вопреки рекомендации представителей Генпрокуратуры РФ отпустить бизнесмена на свободу.

По мнению Евгения Харламова, бывшего работника одного из Московских РОВД, а ныне представляющего интересы Вялкова в суде, все происходящее иначе как беспределом назвать нельзя. Дело явно сфабриковано в интересах каких-то неизвестных лиц, а к его подзащитному применяется давление с целью получить показания, обличающие членов правительства РФ и руководство Московской области.

В деле есть немало и других нарушений и нестыковок. Так, повторное возбуждение дела стало возможным на основании явки с повинной Марата Полянского, осужденного за два десятка убийств на 22 года. Сам Полянский в деле проходит как непосредственный исполнитель покушения на Петрова. И вот, спустя 20 лет, с ним случились метаморфозы: то ли проснулась совесть, то ли вернулась память, но он внезапно заявил, что организатором покушения выступал именно Вялков.

Об этом же свидетельствуют два его подельника и соратника по ореховской ОПГ – Буторин (известный как Ося, лидер группировки) и Васильченко. Ранее в деле была запись, что именно Буторин попросил устранить Петрова. Но теперь все перевернулось с ног на голову.

Кстати, Буторин и Васильченко также отбывают наказание – они были приговорены к пожизненному заключению. Есть информация, что и они, и Полянский за свою сговорчивость могут получить ряд преференций от стражей порядка. К примеру, Полянский имеет шанс избежать пожизненного заключения за покушение на милиционера, а Васильченко и Буторин будут переведены в другую тюрьму, поближе к дому.

Видимо, у наших спецслужб свое понимание призыва Владимира Путина «не кошмарить бизнес». И сегодня бизнесмен Вялков, только за 2017 год заплативший в бюджет налогов на 300 миллионов рублей, имеет все шансы потерять свой бизнес и провести остаток дней в тюрьме.