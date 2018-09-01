"Авангард" на выезде разгромил "Мордовию"

В среду курский «Авангард» на выезде одержал первую крупную победу в сезоне. В рамках 12-го тура Футбольной национальной лиги на построенном к чемпионату мира стадионе «Мордовия Арена» в Саранске со счётом 4:1 повержена «Мордовия». В составе курян голами отметились Роман Акбашев на 12-й минуте, Александр Трошечкин на 35-й, Михаил Земсков на 69-й, окончательный счёт в матче установил Вадим Стеклов на 90-й минуте. За саранскую команду единственный мяч забил Михаил Маркин на 87-й минуте игры. Стоит отметить, что с 10-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Эта победа позволила «Авангарду» набрать 23 очка и закрепиться на 4-м месте — в квартете лидеров и зоне стыковых матчей. Кстати, на 85-й минуте на замену вышел ветеран курского футбола Денис Синяев. Для него этот матч стал 426-м в составе курской команды. Он побил достижение Дениса Кондакова по числу игр за курский клуб в первенствах России. Больше матчей — 438 — сыграл за курян лишь Валерий Подоляк, но он сделал это в чемпионатах СССР и России. Следующую игру «Авангард» проведёт уже в воскресенье, 23 сентября. На стадионе «Трудовые резервы» подопечные Игоря Беляева примут «Тюмень». Начало встречи в 16.00.