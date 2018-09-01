В производственных подразделениях Курскэнерго прошел День охраны труд

В подразделениях и районах электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной День охраны труда.

Комиссия, состоящая из руководителей профильных служб филиала и специалистов технического блока, подвела итоги выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения предыдущего Дня охраны труда. Были проверены качество ведения оперативных переговоров и целевых инструктажей при выдаче наряда-допуска, а также соблюдение правил охраны труда и трудовой дисциплины на рабочих местах. С производственным персоналом проработан Обзор несчастных случаев, произошедших с персоналом в ДЗО ПАО «Россети» во II квартале 2018 года, доведены меры по предупреждению несчастных случаев на производстве, а так же проведены внеплановые инструктажи для персонала, осуществляющего работы в электроустановках.

По итогам Дня охраны труда в Курскэнерго разработан перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Курскэнерго проводит Дни охраны труда ежемесячно с целью предупреждения производственного травматизма и повышения культуры производства на энергообъектах.