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    В производственных подразделениях Курскэнерго прошел День охраны труд

    Сегодня, 11:32
    В производственных подразделениях Курскэнерго прошел День охраны труд
    В подразделениях и районах электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной День охраны труда.
    Комиссия, состоящая из руководителей профильных служб филиала и специалистов технического блока, подвела итоги выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения предыдущего Дня охраны труда. Были  проверены качество ведения оперативных переговоров и целевых инструктажей при выдаче наряда-допуска, а также соблюдение правил охраны труда и трудовой дисциплины на рабочих местах. С производственным персоналом проработан Обзор несчастных случаев, произошедших  с персоналом в ДЗО ПАО «Россети» во II квартале 2018 года, доведены меры по предупреждению несчастных случаев на производстве, а так же  проведены внеплановые инструктажи для персонала, осуществляющего работы в электроустановках. 
    По итогам Дня охраны труда в Курскэнерго разработан перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений.
    Курскэнерго проводит Дни охраны труда ежемесячно с целью предупреждения производственного травматизма и повышения культуры производства на энергообъектах.

     

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