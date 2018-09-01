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    В Сбербанке продолжается осенняя акция по потребительским кредитам

    Сегодня, 11:35
    В Сбербанке продолжается осенняя акция по потребительским кредитам
    C начала 2018 года в Центрально-Черноземном  банке ПАО Сбербанк частные клиенты оформили около 255 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 45 млрд рублей. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост свидетельствует о популярности продукта у населения, которая связана с доступным уровнем процентных ставок и удобными условиями предоставления потребительских кредитов.
    Так, например, еще в августе Сбербанк запустил осеннюю акцию. Снижение ставок по потребительским кредитам составило 0,2–1,2 п.п. по сравнению с базовыми условиями. Максимальное снижение ставок коснулось кредитов на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей для клиентов, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке. 

    Минимальная ставка в рамках акции — 11,7 %. А срок действия акции – до 14.10.2018.

    В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

    Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Потребительские кредиты».

     

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