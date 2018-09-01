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    В Советском районе продавали «опасных» поросят

    Сегодня, 11:51
    В Советском районе продавали «опасных» поросят
    Сотрудники Россельхознадзора на ярмарке выходного дня в поселке Кшенский Советского района выявили у двух продавцов «опасных» поросят. Животных ввезли из Липецкой и Орловской областей без документов, подтверждающих благополучие поголовья в ветеринарно-санитарном отношении. С учетом сложной обстановки по африканской чуме свиней подобные нарушения создают реальную угрозу распространения опасного заболевания. Виновных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафа. 20 поросят сняли с реализации. Для исключения АЧС у животных взяли пробы крови.

     

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