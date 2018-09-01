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    В Октябрьском районе в темноте не разъехались УАЗ и 12-я

    Сегодня, 12:03
    В Октябрьском районе в темноте не разъехались УАЗ и 12-я
    Плохое освещение на дорогах Курской области стало причиной аварии. По данным регионального МЧС, в среду, 19 сентября, примерно в 21:30 в деревне Митрофановка Октябрьского района столкнулись два автомобиля. По словам местных жителей ДТП произошло на участке дороги, на котором почти полностью отсутствует освещение. Автомобиль УАЗ под управлением 26-летнего водителя не поделил дорогу с ВАЗом 12-й модели, за рулём которого находился 35-летний мужчина. По свидетельствам очевидцев, в результате аварии ВАЗ сильно повреждён. От удара в машине сорвало обе передние двери. У водителя диагностированы многочисленные ушибы головы, туловища и ног. О состоянии здоровья водителя УАЗа не сообщается. 

     

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