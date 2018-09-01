На железнодорожном вокзале Курска ликвидировали условное ЧП

На железнодорожном вокзале Курска провели учения. В них участвовали сотрудники МЧС и медики. По легенде, в результате разрушения колесного хода произошло опрокидывание двух вагонов, возник пожар. Пострадали 20 человек. Сложность спасательной операции была связана с тем, что вагоны были деформированы, к тому же мешало сильное задымление. Для транспортировки условных пострадавших использовали специальные носилки и устройства «самоспасы» - это мобильные кислородные маски. Был создан сортировочный центр, где пострадавших распределяли по степени тяжести полученных травм. По оценке руководства учений, все задействованные структуры справились на оценку «хорошо».