Александр Поветкин провел открытую тренировку в Лондоне

Курский боксер Александр Поветкин прибыл в Лондон, где 22 сентября на стадионе "Уэмбли" он выйдет на ринг против британца Энтони Джошуа. На кону — четыре титула чемпиона мира в тяжелом весе, которыми владеет 28-летний Джошуа. Он выступает без поражений, имея в своем активе 21 победу в 21 поединке (20 нокаутом). "Русский Витязь" на профессиональном ринге провел 35 боев, в которых победил 34 раза (24 нокаута). За два дня до боя боксеры провели открытые тренировки. Зрители смогли увидеть, как готовятся спортсмены к предстоящему противостоянию на ринге.

По предварительной информации, в прямом эфире бой покажет "Первый канал", начало в 23.50 по московскому времени.