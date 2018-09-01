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    Курская таможня задержала 2,5 тонны лишних лепёшек из Греции

    Сегодня, 13:13
    Курская таможня задержала 2,5 тонны лишних лепёшек из Греции
    В пункт пропуска Крупец Курской таможни со стороны Украины прибыл грузовой автомобиль с греческими номерами. Транспортное средство перевозило из Греции в Россию питу - круглый, плоский пресный хлеб, популярный в странах Средиземноморья и Ближнего Востока. В документах говорилось, что вес груза - около 13,5 тонн. Однако в ходе проверки выяснилось, что товара гораздо больше, а точнее на 2630 килограммов. Представитель фирмы-перевозчика разницу в весе объяснить не смог. В отношении греческой транспортной компании составили протокол об административном правонарушении. За него предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. 

     

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