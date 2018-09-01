Курская колония отсудила у неработающего заключенного 120 тысяч

Необычный вердикт вынес суд в Орле по исковому заявлению курской колонии. Заключенный, отказавшийся работать, должен заплатить 120 тысяч рублей за свое содержание в исправительном учреждении. Как сообщили в УФСИН по Курской области, осужденный орловчанин в колонии №3, расположенной во Льгове, был обеспечен питанием, одеждой, средствами гигиены, пользовался коммунальными услугами. Его пребывание обошлось в 120 тысяч руб. Осужденному предложили оплачиваемое место работы, однако он категорически отказался выходить на нее. При этом орловец инвалидом не признан, от работы по болезни не освобождался. Тогда колония и решила взыскать с мужчины деньги через суд. Суд согласился с требованиями колонии. Решение вступит в силу через несколько дней.