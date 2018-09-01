Изменился порядок предоставления участков многодетным семьям

Сегодня депутаты Курской областной Думы утвердили изменения в схеме предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям. Так, исключен критерий нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий. Теперь из очереди не будут исключать семьи, в которых дети достигли 18-летнего возраста, если земельный участок им ранее не предлагался. А решение о предоставлении в собственность земли будет приниматься в течение 20 дней, а не 30-ти, как было ранее.

Кроме того, будут снимать с учета граждан, если они дважды отказались от предложенного участка в письменной форме или не предоставили письменное согласие в срок. При этом у них остается право вновь стать на учет на получение бесплатной земли. Депутаты рассчитывают, что новшества ускорят процесс предоставления участков семьям.



