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    В Рыльском районе на Сейме появился «мусорный остров»

    Сегодня, 08:09
    В Рыльском районе на Сейме появился «мусорный остров»
    В Рыльском районе на реке Сейм образовался «мусорный остров». Он появился после того, как на въезде в поселок Некрасово обустроили новый мост. Именно под этим сооружением широкая река превращается в болото с твердым покрытием. Как рассказали ГТРК «Курск» местные жители, у школьников даже появилось развлечение - спускаться вниз, к реке, и прыгать через ограждение на недавно появившийся остров, а затем пытаться по нему прогуливаться. Водоросли, ил и мусор образовали твердую подушку. Как пояснили в Некрасовском сельсовете, мусор задерживается на реке из-за конструкции моста, в которой есть ледорубы. Об опасном и малопривлекательном острове местные власти знают, пообещали ликвидировать до конца месяца. 
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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