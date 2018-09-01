В Рыльском районе на Сейме появился «мусорный остров»

В Рыльском районе на реке Сейм образовался «мусорный остров». Он появился после того, как на въезде в поселок Некрасово обустроили новый мост. Именно под этим сооружением широкая река превращается в болото с твердым покрытием. Как рассказали ГТРК «Курск» местные жители, у школьников даже появилось развлечение - спускаться вниз, к реке, и прыгать через ограждение на недавно появившийся остров, а затем пытаться по нему прогуливаться. Водоросли, ил и мусор образовали твердую подушку. Как пояснили в Некрасовском сельсовете, мусор задерживается на реке из-за конструкции моста, в которой есть ледорубы. Об опасном и малопривлекательном острове местные власти знают, пообещали ликвидировать до конца месяца.

По материалам ГТРК "Курск"