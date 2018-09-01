В Курске отремонтируют плотину ТЭЦ-1

Начался капитальный ремонт плотины Курской ТЭЦ-1 на реке Сейм. Об этом сообщила пресс-служба курского филиала «Квадры». Стоимость работ, призванных повысить надежность гидротехнического сооружения станции, 2,5 млн рублей. Теплоэнергетики пояснили: плотина помогает создать в холодном канале ТЭЦ-1 такой уровень воды, который позволяет обеспечить потребность станции в водоснабжении. Сейчас рабочие восстанавливают откосы плотины на левом берегу и укрепляют их новыми бетонными плитами. Работы завершатся в начале октября.