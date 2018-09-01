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    Грабитель заставил 19-летнюю курянку перевести ему 65 тысяч

    Сегодня, 15:55
    Грабитель заставил 19-летнюю курянку перевести ему 65 тысяч
    Сотрудники Сеймского отдела полиции за несколько часов установили подозреваемого в грабеже. Потерпевшей стала 19-летняя курянка, у нее похитили 65 тысяч рублей. Девушка отправилась в развлекательное заведение с компанией, в которой была знакома всего с несколькими людьми. Туда же пригласили злоумышленника. Во время застолья подозреваемый слышал, как новая знакомая переводила друзьям деньги, громко подтверждая, что на ее карте хранится крупная сумма. Мужчина воспользовался моментом, заблокировал девушку в подсобке и угрозами заставил перевести деньги на его счет. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, требование выполнила. Когда грабитель отвлекся, ей удалось сбежать. Курянка сразу направилась в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за грабеж. Он задержан, дает признательные показания. После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

     

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