Основание под реакторное здание 2-го энергоблока КуАЭС-2 будет готово в октябре

Основание под реакторное здание второго энергоблока Курской АЭС-2 будет выполнено в установленный срок – в октябре 2018 года. Такие данные были озвучены на очередном оперативном штабе по сооружению энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2.

К настоящему времени на площадке сооружения 1-го энергоблока станции замещения в полном соответствии с плановыми сроками уже реализованы пять из десяти ключевых событий, запланированных на весь 2018 год. Они выполнены на реакторном здании энергоблока, здании электроснабжения нормальной эксплуатации и по цеху изготовления армометаллоблоков.

По словам первого заместителя Генерального директора – директора Филиала Концерна «Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов Алексея Жукова, главным событием года стало завершение устройства стен с отм. -5,450 до -2.150 в осях 3-5 на реакторном здании первого энергоблока. Таким образом, бетонные стены на этом участке были подняты на высоту 3,3 метров от верхнего уровня фундаментной плиты, сформирован внешний контур по всему периметру подземной части реакторного здания 1-го блока, где будут размещаться одна из новых систем безопасности - устройство локализации расплава активной зоны и технологические помещения.

Говоря о планах до конца 2018 года, Алексей Жуков отметил: «Сейчас необходимо уделить пристальное внимание объектам стройбазы. Начало работы с проектной производительностью цеха армометаллоблоков, растворо-бетонного хозяйства и цеха опалубочных работ – это залог успеха программы текущего и следующего годов».

В настоящее время на реакторном здании 1-го энергоблока КуАЭС-2 с превышением плановых объемов продолжается бетонирование контурных стен, армирование внутренних и кольцевых стен, другие работы. Кроме того, в полном объёме завершены работы на подстанции 330/10 кВ. Для получения разрешения на подачу напряжения на КуАЭС-2 направлено заявление в Ростехнадзор.

Также на площадке строительства станции замещения закончены работы по строительству железнодорожного моста. Продолжаются работы по созданию искусственного основания энергоблока №2, вспомогательных зданий и сооружений.

В целом сейчас на стройке трудятся 1890 человек, задействовано 113 единиц техники – бульдозеров, погрузчиков, автосамосвалов.