поиск по сайту
 

    «Московский кредитный банк» восстановил все свои системы после обновления ПО

    Вчера, 22:20
    «Московский кредитный банк» восстановил все свои системы после обновления ПО

    Все системы Московского кредитного банка (МКБ) работают в штатном режиме – сообщается в официальном пресс-релизе данного финансового учреждения.

    В сообщении говорится о том, что все операции по вкладам осуществляется как обычно, а отделения МКБ работают в штатном режиме, пишет RNS. При этом восстановлена работоспособность практически всех систем финансового учреждения. Все регистрируемые ранее задержки имели место  по причине проводимой IT-провайдером банка установке нового программного обеспечения.

    Напомним, что 19 сентября сообщалось о временной недоступности функционала интернет- и мобильного банка МКБ. Помимо этого с задержками работало оборудование в отделениях. Все эти факты объяснились техническими работами.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама