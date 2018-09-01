«Московский кредитный банк» восстановил все свои системы после обновления ПО

Все системы Московского кредитного банка (МКБ) работают в штатном режиме – сообщается в официальном пресс-релизе данного финансового учреждения.

В сообщении говорится о том, что все операции по вкладам осуществляется как обычно, а отделения МКБ работают в штатном режиме, пишет RNS. При этом восстановлена работоспособность практически всех систем финансового учреждения. Все регистрируемые ранее задержки имели место по причине проводимой IT-провайдером банка установке нового программного обеспечения.

Напомним, что 19 сентября сообщалось о временной недоступности функционала интернет- и мобильного банка МКБ. Помимо этого с задержками работало оборудование в отделениях. Все эти факты объяснились техническими работами.