Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом тверской филиал компании

Основной целью визита стала проверка готовности «Тверьэнерго» к проведению Учений ДЗО ПАО «Россети» по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах Тверской области.

Рабочий день генерального директора компании в регионе начался с облета территорий, где персонал компании готовится к проведению беспрецедентных учений энергетиков ПАО «Россети» в электросетевом комплексе Верхневолжья. Напомним, Учения начнутся 22 сентября и продлятся три месяца. Игорь Маковский оценил высокую готовность персонала к участию, о чем сказал во время заседания Штаба ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В ходе предстоящих Учений сотрудникам 19 филиалов компаний предстоит расчистить более 6,5 тысяч га просек, расширить 1 тысячу га и заменить 530 км голого неизолированного провода на самонесущий изолированный. Ожидается, что в результате данных мероприятий будет значительно повышена надежность электроснабжения потребителей Тверской области за счет снижения времени ликвидации массовых отключений (в 2 раза) и уменьшения аварийности в электрических сетях «Тверьэнерго» на 30%.

В ходе визита глава компании также посетил главное управление филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», где и.о. руководителя Манвел Мажонц доложил о текущей ситуации, сложившейся в зоне ответственности филиала. Электросетевой комплекс Тверской области отличается большой протяженностью и высокой залесенностью трасс, сопряжёнными с их низкой плотностью и слабой загрузкой, связанной, прежде всего, с отсутствием крупных промышленных потребителей. С начала 2018 года между тверским филиалом ПАО «МРСК Центра» и потребителями было заключено 3687 договоров технологического присоединения (из них 88% с физическими лицами). Сроки исполнения части из них оказались просроченными, в том числе по вине потребителей, которые со своей стороны не выполняют условия договоров. Манвел Мажонц пояснил, что в настоящее время прорабатывается возможность юридического влияния на таких потребителей, путем судебного взыскания убытков, которые понесла электросетевая компания.

В Центре управления сетями (ЦУС) генеральному директору продемонстрировали работу автоматизированной системы учета массовых отключений (СУМО), которую специалисты МРСК Центра разработали и внедрили собственными силами. В режиме реального времени технические специалисты подключили оператора контакт-центр компании, которая прокомментировала порядок создания обращений в СУМО. Система подразумевает коллективное отображения информации, представляет собой информационную карту технологических нарушений в электросетевом комплексе МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья с отображением фактических данными об отключенном оборудовании. Вся информация визуализирована в существующих границах регионов и включает в себя: количество обесточенного населения, обесточенных трансформаторных подстанций, аварийно-отключившихся линий электропередачи, количество работающих бригад.

В завершении рабочей поездки Игорь Маковский посетил Центр по работе с потребителями. Во время доклада начальник ЦОП обратил внимание руководителя на то, что до 40% обращения потребителей в настоящее время принимается через личный кабинет. Глава компании отметил, что необходимо и далее развивать это направление, что позволит сделать сервисы МРСК Центра еще более удобными для потребителей.