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    25 сентября – День города Курска

    Сегодня, 11:50
    25 сентября – День города Курска
    25 сентября Курск отметит 986-летие. Торжества начнутся в 9.00 с торжественной церемонии возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
    В 9.30 в фойе городской администрации откроется выставка живописных работ, созданных художниками из разных городов России и Польши – участниками VIII международного художественного пленэра «Курск – соловьиного края столица».  Первыми зрителями вернисажа станут гости из других регионов, которые приедут в Курск по случаю Дня города, руководители различных учреждений, организаций и предприятий и др.
    Массовые праздничные мероприятия пройдут на различных площадках не только в центральной части Курска, но и в жилых микрорайонах всех городских округов.
    25 сентября пройдет XII международный фольклорный фестиваль «Самоцветы». В нынешнем году в нем принимают участие 16 творческих коллективов Курска, Воронежа, Владимира, Белгорода, Виттена (Германия), Выборга, Гомеля (Беларусь), Ардона (Северная Осетия-Алания), Хасавюрта (Дагестан), Лутугино (ЛНР). Впервые в фестивале примут участие Белгородский молодежный фольклорный ансамбль «Раздолье», фольклорный ансамбль «Вереск» из города Выборг, а также дуэт народного вокального ансамбля «Талисман» из города Лутугино Луганской Народной Республики.
    25 сентября  в 17.00 участники XII Международного фольклорного фестиваля «Самоцветы» выступят с большой концертной программой на Красной площади, в 19.00 начнется концертная программа с участием лучших солистов и творческих коллективов города.
    Завершится праздник в 21.00  красочным фейерверком.
    Как рассказала директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко рассказала, что в дни подготовки и празднования Дня города Курска изменится схема движения городского пассажирского и автотранспорта. 
    С 6.30 24 сентября до 9.00 26 сентября для монтажа и демонтажа сценической площадки будет исключена стоянка автомобильного транспорта на Красной площади. 
    Движение всех видов транспорта будет перекрыто 25 сентября с 9.30 до 22.00 по ул. Ленина – от ул. Садовой до Красной площади, с 18.00  - по улице Урицкого от Красной площади до улицы Горького до окончания праздничного фейерверка. На улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от ул. Ленина, Красной площади будет запрещена парковка автотранспорта, кроме специальной техники.
    Движение городского пассажирского транспорта 25 сентября с 9.30 до 22.00 с учетом перекрытия движения будет организовано по улице Радищева.
    Парковка транспортных средств на улице Ленина и прилегающих улицах   будет запрещена.
    Администрация Курска обращается к горожанам с убедительной просьбой отказаться, по возможности, в этот день от поездки на личных автомобилях, чтобы не создавать дополнительные трудности в передвижении ни себе, ни другим.
     

    Программа мероприятий
    09.00 — торжественная церемония возложения венков и цветов (мемориал павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)
    9.00 — 19.00 — общероссийский праздник «День благотворительности «Белый цветок» (парк им. 1 Мая)
    09.30 — открытие выставки работ художников участников VIII Курского международного пленэра «Курск — соловьиного края столица» (администрация города Курска)
    10.00 — легкоатлетическая эстафета среди учебных заведений (ул. Ленина)
    11.00 — проект «Читающий маршрут» (маршрут троллейбуса № 1 «Знаменский собор-ККПФ – Знаменский собор»)
    12.00 — 16.30 — праздничная программа «Приношение Г.В.Свиридову» (сквер им. Г.В. Свиридова)
    12.00 — 16.30 — программа «Планета детства», концертная программа хоровых коллективов детских школ искусств «Мы поем», акция «Я люблю свой город» (Театральная площадь)
    14.30 — праздничная программа хоровой капеллы «Курск» (Красная площадь)
    17.00 — концертная программа «Любимые мелодии» (открытая площадка МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова»)
    17.00 — праздничный концерт «С Днем рождения, мой любимый город!» (открытая площадка МБОУ ДО ДШИ №6)
    17.00 — праздничная программа «Мой город в сердце навсегда…» (МБУК ДСЦД «Сказка»)
    17.00 — праздничная программа «Мой легендарный город Курск!» (открытая площадка МБУК ГКЦ «Лира»)
    17.00 — праздничная программа коллективов — участников XII Международного фольклорного фестиваля «Самоцветы», солистов и творческих коллективов города Курска (Красная площадь)
    17.30 — окружной праздник «Лучший город земли» (детская спортивная площадка по 17-ому Степному пер.)
    19.00 — праздничная программа «Люблю тебя, мой город Курск» с благотворительным кинопоказом (открытая площадка МБУК ЦД «Родина»)
    21.00 — праздничный фейерверк (Красная площадь)

     

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