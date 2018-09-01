25 сентября – День города Курска

25 сентября Курск отметит 986-летие. Торжества начнутся в 9.00 с торжественной церемонии возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В 9.30 в фойе городской администрации откроется выставка живописных работ, созданных художниками из разных городов России и Польши – участниками VIII международного художественного пленэра «Курск – соловьиного края столица». Первыми зрителями вернисажа станут гости из других регионов, которые приедут в Курск по случаю Дня города, руководители различных учреждений, организаций и предприятий и др.
Массовые праздничные мероприятия пройдут на различных площадках не только в центральной части Курска, но и в жилых микрорайонах всех городских округов.
25 сентября пройдет XII международный фольклорный фестиваль «Самоцветы». В нынешнем году в нем принимают участие 16 творческих коллективов Курска, Воронежа, Владимира, Белгорода, Виттена (Германия), Выборга, Гомеля (Беларусь), Ардона (Северная Осетия-Алания), Хасавюрта (Дагестан), Лутугино (ЛНР). Впервые в фестивале примут участие Белгородский молодежный фольклорный ансамбль «Раздолье», фольклорный ансамбль «Вереск» из города Выборг, а также дуэт народного вокального ансамбля «Талисман» из города Лутугино Луганской Народной Республики.
25 сентября в 17.00 участники XII Международного фольклорного фестиваля «Самоцветы» выступят с большой концертной программой на Красной площади, в 19.00 начнется концертная программа с участием лучших солистов и творческих коллективов города.
Завершится праздник в 21.00 красочным фейерверком.
Как рассказала директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко рассказала, что в дни подготовки и празднования Дня города Курска изменится схема движения городского пассажирского и автотранспорта.
С 6.30 24 сентября до 9.00 26 сентября для монтажа и демонтажа сценической площадки будет исключена стоянка автомобильного транспорта на Красной площади.
Движение всех видов транспорта будет перекрыто 25 сентября с 9.30 до 22.00 по ул. Ленина – от ул. Садовой до Красной площади, с 18.00 - по улице Урицкого от Красной площади до улицы Горького до окончания праздничного фейерверка. На улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от ул. Ленина, Красной площади будет запрещена парковка автотранспорта, кроме специальной техники.
Движение городского пассажирского транспорта 25 сентября с 9.30 до 22.00 с учетом перекрытия движения будет организовано по улице Радищева.
Парковка транспортных средств на улице Ленина и прилегающих улицах будет запрещена.
Администрация Курска обращается к горожанам с убедительной просьбой отказаться, по возможности, в этот день от поездки на личных автомобилях, чтобы не создавать дополнительные трудности в передвижении ни себе, ни другим.
Программа мероприятий
09.00 — торжественная церемония возложения венков и цветов (мемориал павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)
9.00 — 19.00 — общероссийский праздник «День благотворительности «Белый цветок» (парк им. 1 Мая)
09.30 — открытие выставки работ художников участников VIII Курского международного пленэра «Курск — соловьиного края столица» (администрация города Курска)
10.00 — легкоатлетическая эстафета среди учебных заведений (ул. Ленина)