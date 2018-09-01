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    День города в Курске объявили выходным днём

    Сегодня, 11:54
    День города в Курске объявили выходным днём
    Власти Курска решили объявить День города выходным. В этот же день, 25 сентября, проведут Крестный ход из Коренной пустыни в Знаменский собор с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение». В связи с торжествами в мэрии объявили вторник, 25 сентября, выходным днем в муниципальных образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях, расположенных на территории областного центра.
    Городскому комитету образования поручено в соответствии с запросами родителей обеспечить в этот день работу дежурных групп в детских садах. Руководителям вузов и ссузов также рекомендовали объявить 25 сентября выходным для сотрудников, студентов и учащихся.
    Руководителям предприятий, учреждений, организаций города Курска всех форм собственности, учитывая особенности деятельности предприятий, предложено предоставить работникам 25 сентября  дополнительный день отдыха. 

     

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